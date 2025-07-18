Düzce'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Düzce'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

18.07.2025 21:47
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Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan Adnan K, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Cumayeri ilçesi girişindeki Sağlıklı Hayat Merkezi önünde bulunan Adnan K'ye yoldan geçen ve plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan ateş açıldı.

Vücuduna mermi isabet etmesi sonucu yaralanan Adnan K, sağlık merkezindeki doktor ve personel tarafından içeri alındı. Adnan K. kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan bir şüpheliyi kovalamaca sonucu Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkisinde yakaladı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Adnan K'nin "cinayet" suçundan 12 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden yakın zamanda tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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