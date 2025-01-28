Düzce'de Sis Etkili Oluyor

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Düzce sise teslim oldu

DÜZCE - Düzce'de soğuk hava sisi de beraberinde getirdi. Kentin bazı noktalarında yoğunluğunu artıran sis sebebiyle görüş mesafesi düştü.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Düzce'de, gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı güzergahta sürücüler dikkatli ilerledi. Trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Sis sebebiyle yayalarda ilerlemekle güçlük çekti.

Sis dolayısıyla bazı noktalarda kartpostallık görüntüler de oluştu.