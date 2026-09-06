Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler dikkatli ilerledi - Son Dakika
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Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler dikkatli ilerledi

Düzce\'de sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler dikkatli ilerledi
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü. Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde sürücüler dikkatli ilerlerken, otoyol jandarması hız ve takip mesafesi konusunda uyarıda bulundu. Sis ayrıca Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımları ile Aydınpınar ve Güzeldere şelalelerine giden yolda da etkili oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.

Görüş mesafesinin azaldığı Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

Bölgede devriye gezen otoyol jandarması, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

Öte yandan, kenti D-100 kara yoluna bağlayan Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımları ile Aydınpınar ve Güzeldere şelalelerinin bulunduğu tabiat parkına giden yolda da sis etkili oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler dikkatli ilerledi - Son Dakika

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