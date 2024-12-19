Düzce'de Suçlu Avı: 35 Kişi Yakalandı

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Düzce'de son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, haklarında farklı oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kararı olan 35 kişi yakalanarak 24'ü tutuklandı.

Uygulamalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda ise 51 şüpheliye işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı.

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 758 gram esrar, 197 gram sentetik uyuşturucu, 120 uyuşturucu hap bulundu.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda 4 bin 776 araç ve sürücüsü denetlendi, 18 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı, 1276 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı.