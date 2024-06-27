Düzce'de sulama kanalına düşen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Düzce'de sulama kanalına düşen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Düzce\'de sulama kanalına düşen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, Alzheimer hastası olan Muzaffer Ak'ın sulama kanalına düştüğü ve cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, kanalın altından geçen kısımda arama çalışmaları yaparken, su vidanjörler yardımıyla tahliye edildi. Çalışmaları, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ve Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay da takip etti. Ak'ın cesedi, incelemelerin ardından Çilimli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

27.06.2024 10:49
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Çilimli ilçesi Topçular köyü mevkisinde bir kişinin sulama kanalının başında oturduğu ve aniden gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Kanala düşen kişinin yolun altından geçen kısımda olabileceğini değerlendiren ekipler, alandaki suyu vidanjörler yardımıyla tahliye etti.

Çalışmaları, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ve Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay da takip etti.

Ekipler, aramalar sonucu su kanalının yolun altından geçen kısmında bir erkek cesedine ulaştı.

Muzaffer Ak'a (84) ait olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından Çilimli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, Alzheimer hastası olan Ak'ın, evinden ayrıldığı 21 Haziran'dan bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de sulama kanalına düşen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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