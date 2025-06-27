Düzce Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 50 çocuk için şölen düzenlendi.
Cedidiye Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan program, Camikebir Mahallesi'ndeki 23 Nisan Parkı'nda çocuklar için hazırlanan alanda devam etti.
Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince çocuklara balon ve pamuk şekeri dağıtılan etkinlikte palyaço gösterileri yapıldı, mehter takımı konser verdi.
Çocuklar daha sonra Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ne getirilerek gezdirildi.
Bahçeşehir Erguvan Tesisleri'nde düzenlenen eğlenceyle program son buldu.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Sünnet Şöleni Heyecanı - Son Dakika
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