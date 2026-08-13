Düzce'de Sürücü 10 Saat Sonra Kurtarıldı
Düzce'de otomobilin şarampole devrilmesiyle sıkışan sürücü, 10 saat sonra kurtarıldı.
Düzce'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü 10 saat sonra kurtarıldı.
Yığılca ilçesinde gece saatlerinde, R. Gemici idaresindeki 81 AC 840 plakalı otomobil yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücünün baygınlık geçirmesi ve kazayı görenin olmaması nedeniyle yardım talebinde bulunulamadı.
Sabah saatlerinde kendine gelen sürücü, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Harekete geçen ilçe emniyet ve jandarma ekipleri, aracın yerini telefon sinyalinden tespit etti.
Ekiplerce bulunduğu yerden kaza yaptıktan 10 saat sonra çıkarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
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