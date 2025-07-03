Düzce'de sürücülerin fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bulantı ve kusma şikayetiyle aldığı hastayı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götüren ambulans, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, Olimpiyat Kavşağı mevkisinde trafiğin sıkışması nedeniyle sirenlerini açtı.
Bunun üzerine trafikteki diğer sürücüler, fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi.
Söz konusu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Sürücüler Ambulansa Yol Verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?