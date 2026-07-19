Düzce\'de Tabanca Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

DÜZCE'de inşaat işçilerinin kaldığı evde, arkadaşının elindeki tabancanın ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen Yunus Salih Keserci (20), hayatını kaybetti. M.C.U., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Karaca Mahallesi Volkan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; inşaat işçilerinin kaldığı evde, M.C.U.'nun elindeki tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, yanında bulunan Yunus Salih Keserci'ye isabet etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Keserci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. M.C.U. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Yunus Salih Keserci'nin cansız bedeni, otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.