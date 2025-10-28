Düzce'de Tacizci Bıçak Çekti - Son Dakika
Düzce'de Tacizci Bıçak Çekti

28.10.2025 17:29
Düzce'de bir tacizci, esnafı bıçakla tehdit etti, müdahale sonucu yakalandı ve tutuklandı.

Düzce'de sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Seyit A., kendisini uyaran esnafa bıçak çekerek tehdit etti. Olay yerindeki vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Seyit A., polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE TACİZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Olay, önceki gün kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Seyit A., iddiaya göre lise öğrencisi 2 kıza sözlü tacizde bulundu. Durumu fark eden bir esnaf, Seyit A.'yı uyardı.

ESNAFA BIÇAK ÇEKTİ

Seyit A. esnafa bıçak çekti. Bölge esnafı ve vatandaşların müdahalesiyle Seyit A. etkisiz hale getirildi. Çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Seyit A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

