Düzce'de Takside Metamfetamin Yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de Takside Metamfetamin Yakalandı

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Düzce'de bir taksi şoförü olan B.T., takibe alındıktan sonra yapılan aramada 190 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

17.07.2024 12:18
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DÜZCE'de takside 190 gram metamfetaminle yakalanan taksi şoförü B.T. tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında takibe alınan ve taksicilik yaptığı tespit edilen B.T., Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin taksisinde narkotik köpekleri ile yapılan aramada 3 parça halinde 190 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.T., emniyetteki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Düzce\'de Takside Metamfetamin Yakalandı
Kaynak: DHA

Düzce, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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