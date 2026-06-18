Düzce'de Takside Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Takside Uyuşturucu Yakalandı

Düzce\'de Takside Uyuşturucu Yakalandı
18.06.2026 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de uyuşturucu taşıdığı tespit edilen taksi sürücüsü M.S. tutuklandı. 710 gram bulundu.

Düzce'de motor bölümünde uyuşturucu bulunan taksinin sürücüsü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

İstanbul'dan kente taksiyle uyuşturucu getirildiği istihbaratını değerlendiren ekipler, teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli M.S'nin kullandığı aracı Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurdu.

Narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, taksinin motor bölümüne gizlenmiş 710 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan operasyon anı, polis ekiplerince görüntülendi.

Polis kamerası kayıtlarında, aracın kaputunu açan ekiplerin, uyuşturucu maddeyi bulması yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Düzce, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Takside Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Trump’tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama Trump'tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama
Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
Kastamonu’da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı Kastamonu'da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı

18:28
İBB davasında 9 tutuklu sanık tahliye edildi
İBB davasında 9 tutuklu sanık tahliye edildi
17:33
Bu gece İstanbul’da Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
17:32
Rusya: Kiev’in saldırılarına karşı Ukrayna’daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
17:20
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
16:43
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı
Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 18:34:09. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Takside Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.