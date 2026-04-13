Düzce'de Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
Düzce'de Tarihi Eser Operasyonu

Düzce\'de Tarihi Eser Operasyonu
13.04.2026 22:49
Düzce'de 136 tarihi eserle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 136 tarihi eserle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıpınar Mahallesi'nde tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli objeleri satmak için müşteri arandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince mahallede yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 119 sikke, 13 yüzük, 2 haç, 1 heykel ve 1 çömlek ele geçirildi.

Olayla ilgili R.G. (35) ve Ş.T. (64) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 23:02:32.
SON DAKİKA: Düzce'de Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
