Düzce'de Tarım Arazileri Dolu Yağışıyla Zarar Gördü - Son Dakika
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Düzce'de Tarım Arazileri Dolu Yağışıyla Zarar Gördü

Düzce\'de Tarım Arazileri Dolu Yağışıyla Zarar Gördü

Düzce'de yaşanan sağanak yağışın ardından dolu yağışı etkili oldu ve tarım arazileri zarar gördü. Şehir genelinde oluşan mini göletler ve bazı köylerde yaşanan dolu yağışı, sürücülerin araçlarını battaniye ile kapamasına ve fındık bahçelerinin zarar görmesine neden oldu. Vatandaşlar tarafından kaydedilen bu anlar, bölgedeki dolu yağışının etkisini gösteriyor.

23.05.2024 20:02
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Düzce'de dolu yağışı etkili oldu

Tarım arazileri zarar gördü

DÜZCE - Düzce'de sağanak ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Tarım arazileri dolu yağışı sebebi ile zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Düzce'de sağanak yağış etkili oldu. Şehrin dört bir yanında etkili olan sağanak sebebi ile caddelerde mini göletler oluşurken, bazı köylerde de dolu yağışı etkili oldu. Akçakoca'nın Kirazlı ve Kınık köylerinde dolu yağdı. Dolu sebebi ile bazı sürücüler araçlarının üzerini battaniye ile kapatırken, fındık bahçeleri de zarar gördü. O anlar ise bölgede ki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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