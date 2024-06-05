Düzce'de eski ev arkadaşını öldüren kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Düzce'de eski ev arkadaşını öldüren kadın adliyeye sevk edildi

Düzce'de yaşanan olayda, Seçil B. adlı kadın eski ev arkadaşı Özlem Alcan'ı öldürdü. İkili arasında zamanla husumet oluşmuş ve tartışma sonucunda Seçil B., tabanca ile Özlem Alcan'a ateş açarak kaçmıştır. Seçil B., polise giderek suçunu itiraf etmiş ve Özlem Alcan'ın kendisine sürekli hakaret ettiğini belirtmiştir. Seçil B., adliyeye sevk edilmiştir.

05.06.2024 14:38
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DÜZCE'de tartıştığı eski ev arkadaşı Özlem Alcan'ı (35) öldüren Seçil B. (46), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Cezaevinde tanışan, yakın arkadaş olan ve tahliye olduktan sonra bir süre aynı evde oturan Seçil B. ve Özlem Alcan adındaki iki kadın arasında zamanla husumet oluştu. Evlerini ayırma kararı alan kadınlardan biri, aynı apartmandaki başka daireye taşındı. Zaman zaman tartışan ikili, dün akşam saatlerinde yine karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası evine gidip, tabanca alan Seçil B., Özlem Alcan'a 4 el ateş açıp kaçtı. Bir süre sonra polis merkezine giden Seçil B., Özlem Alcan'ı tabancayla vurduğunu söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

'HAKARET ETTİ' İDDİASI

Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Seçil B. gözaltına alındı. Seçil B., Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada basın mensuplarının "Pişman mısınız" sorusunu yanıt bırakan Seçil B.'nin emniyetteki ifadesinde, Özlem Alcan'ın sık sık kendisine hakaret ettiğini ve artık bu hakaretlere dayanamadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Düzce, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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