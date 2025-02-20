Düzce\'de Tek Katlı Ev Yangını

Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Çay Mahallesi Alev Sokak'ta bulunan, İbrahim Keskinoğlu'na ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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