AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in Düzce'de trafik kazası geçirdiğini ve vefat ettiğini açıkladı. Şengüloğlu'nun açıklamasıyla Gültekin'in vefat haberi duyuruldu.
AK PartiDüzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce'de trafik kazası geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefat ettiğini açıkladı.
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15.10.2026 18:38:54. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de trafik kazası geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin vefat etti - Son Dakika
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