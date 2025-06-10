Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sıklaştırdı.
Kentte son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 182 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram esrar, 19 uyuşturucu hap ele geçirildi, 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 zanlı tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında ise 536 kaçak parfüm ele geçirildi, 5 şüpheliye işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları Sürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?