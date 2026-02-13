Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 33 Gözaltı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" soruşturması kapsamında 36 şüphelinin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerindeki aramada, 178 gram kokain, 29 uyuşturucu hap, 5 gram esrar, 8 gram marihuana, 2 tabanca, pompalı tüfek, 174 fişek, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i serbest bırakıldı, 22'si geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.