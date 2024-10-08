Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında kente otoyol üzerinden uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi.

Düzce bağlantı kavşağında durdurulan araçta ve 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 bin 799 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir otelde konakladıkları tespit edilen 2 şüphelinin kaldığı odaya operasyon düzenlendi.

Odada yapılan aramada, 885 uyuşturucu hap, 1 gram uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.