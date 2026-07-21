Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kg Ele Geçirildi

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden doğu illerine uyuşturucu madde sevk edeceği değerlendirilen S.K. (49) ve F.B'nin (43) aracında ve üzerinde arama yaptı.

Aramada, 5 parça halinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.