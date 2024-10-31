Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Bu kapsamda şüpheli N.B'nin el çantasında yapılan aramada, 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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