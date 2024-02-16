Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Düzce\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda İ.A, E.E. ve Ç.U.D. isimli 3 zanlı yakalandı. Operasyonda yapılan üst aramalarında 140 uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar, tutuklanarak adli makamlara sevk edildi. Ayrıca, zanlılardan uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 3 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

16.02.2024 17:43
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen İ.A, E.E. ve Ç.U.D'yi takibe aldı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin üst aramasında 140 uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan zanlılardan uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 3 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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