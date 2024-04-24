Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 8 gram kubar esrar, 14 kök kenevir ve 277 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı. Ayrıca diğer operasyonlarda 1 düzensiz göçmen yakalandı ve 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

24.04.2024 16:49
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15 -22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 8 gram kubar esrar, 14 kök kenevir ve 277 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" ile "yasadışı ekim" suçlarından işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği diğer operasyonlarda ise 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan "resmi belgede sahtecilik" suçundan yakalanan 2 şüpheli hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

Kenevir, Düzce, Güvenlik, Göçmenler, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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