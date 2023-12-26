Düzce\'de Yakalanan Dolandırıcı Hükümlü Cezaevine Konuldu

Düzce'de yakalanan ve hakkında dolandırıcılıktan 78 suç ile 40 aranma kaydı olan hükümlü cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı geçişi Üçköprü mevkiindeki bir dinlenme tesisinde kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Kimlik sorgusu yapılan M.Ç'nin (27), "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan farklı illerde 78 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Ayrıca söz konusu suçtan 40 aranma kaydı ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

M.Ç. adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.