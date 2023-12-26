 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce'de Yakalanan Dolandırıcı Hükümlü Cezaevine Konuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de Yakalanan Dolandırıcı Hükümlü Cezaevine Konuldu

Düzce'de yapılan kimlik kontrolünde, dolandırıcılıktan 78 suç kaydı bulunan ve 40 aranma kaydı olan M.Ç. adlı hükümlü yakalandı. Ayrıca, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Düzce\'de Yakalanan Dolandırıcı Hükümlü Cezaevine Konuldu
26.12.2023 - 15:25,  Güncelleme: 15:26
Abone Ol

Düzce'de yakalanan ve hakkında dolandırıcılıktan 78 suç ile 40 aranma kaydı olan hükümlü cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı geçişi Üçköprü mevkiindeki bir dinlenme tesisinde kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Kimlik sorgusu yapılan M.Ç'nin (27), "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan farklı illerde 78 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Ayrıca söz konusu suçtan 40 aranma kaydı ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

M.Ç. adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Anadolu Otoyolu, Kaynaşlı, Düzce, Güvenlik, Cezaevi, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Yakalanan Dolandırıcı Hükümlü Cezaevine Konuldu - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:44
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:53 İstanbul depremi ne zaman olacak?
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 16:04:40. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Yakalanan Dolandırıcı Hükümlü Cezaevine Konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement