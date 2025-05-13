Düzce\'de Yangın: Ev ve Hayvan Barınakları Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de yangın çıkan tek katlı ev ile ahır, kümes ve depo kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Kızılcık köyünde, Mustafa Uğurlu'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, evin bitişiğindeki ahır, kümes ve depoya sıçradı.

Bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince söndürülen yangında, ev, ahır, kümes ve depo kullanılamaz hale geldi. Kümesteki tavukların bir kısmı telef oldu.