Düzce'de Yangında Dumandan Etkilenen Kedi Yavrusu Kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'de Yangında Dumandan Etkilenen Kedi Yavrusu Kurtarıldı

Düzce'de Hocaoğlu köyünde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak veterinere götürüldü. Yangın sırasında samanlıktan gelen kedi sesini duyan ekipler, yavruyu mahsur kaldığı yerden çıkardı. Dumandan etkilenen kedi yavrusu, itfaiye aracıyla Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi edilecek ve daha sonra sahiplendirilecektir.

01.07.2024 19:11
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Düzce'de otluk alanda çıkan yangında dumandan etkilenen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak veterinere götürüldü.

Hocaoğlu köyünde anız için yakılan ateşin çevredeki yapılara sıçraması üzerine yangın büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında samanlıktan kedi sesi geldiğini fark eden ekipler, yavruyu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Dumandan etkilenen kedi yavrusuna suyla ilk müdahaleyi yapan ekipler, hayvanı itfaiye aracıyla Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Küçük yanıkları olduğu belirlenen hayvanın tedavisinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Yangında Dumandan Etkilenen Kedi Yavrusu Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Yangında Dumandan Etkilenen Kedi Yavrusu Kurtarıldı - Son Dakika
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