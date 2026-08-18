Düzce'de Yeni Ruh Sağlığı Merkezleri Açıldı

Düzce'de Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi törenle açıldı.

Arapçiftliği Mahallesi'nde yaklaşık 65 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen merkezlerin açılışında konuşan Vali Mehmet Makas, kentin diğer alanda olduğu gibi sağlık alanında da hayata geçirilen yatırımlarla sürekli geliştiğini kaydetti.

Düzce'nin bereketli bir şehir olduğunu aktaran Makas, "Bu bereketlerden birini daha burada yaşıyoruz. İnşaatlarımızı geziyoruz. Emin olun programlarımızı inşaatları gezmekle dahi yetiştiremiyoruz. Düzce diğer vilayetlere göre en üst düzeyde yatırımları alan, insanı odağına koyarak iyi bir ekiple yürüyen bir şehir." diye konuştu.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da kentin gelişimi için yapılan yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından dua edilerek merkezlerin açılışı gerçekleştirildi.