Düzce'deki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'deki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce\'deki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

Depremin merkez üssü olan Kaynaşlı ilçesindeki Deprem Şehitliği'ne gelen aileler, yakınlarının kabirleri başında dua etti.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Belediye Başkanı Efdal Altundal ve protokol üyeleri de mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Vali Makas, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. İl Müftüsü Osman Aydın, depremde hayatını kaybedenler için dua okudu.

Makas, gazetecilere, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, "Deprem değil, dayanıksız binaların can aldığına yönelik dünya literatürünün kabul ettiği bir gerçek var." dedi.

Depremin ardından Düzce'nin üzerine düşeni yaptığını belirten Makas, "Kentsel dönüşümünü gerçekleştirmiş bir şehirdir Düzce. Kent genelinde konut stoku yüzde 80-85 bandında yenilendi. 2022'de de bir deprem yaşadık, o depremde can kaybı yaşamadık. Bu yapılaşma konusunda Düzce üzerine düşeni yapmış durumdadır. Yerel yönetimler kentleşmeyi bu şekilde doğru yaptığı sürece, yaşanabilecek depremlerin en az can kaybıyla hatta can kayıpsız atlatılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Vali Makas, afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, "Rabbim büyük felaketlerden korusun fakat bu afetlere hazırlıklı olmakla mükellefiz. Hem devlet hem STK hem de halk konusunda hazırlıkların üst seviyelere çıkarıldığına inanıyorum. Dirençli binalar yaparak inanıyoruz ki daha büyük acılar yaşamayacağız." ifadelerini kullandı.

Makas, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremde 5 çocuğunu yitiren Mustafa Çillioğlu ise acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu dile getirerek, bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını diledi.

Kaynaşlı ilçesindeki anma programı, belediye sosyal tesislerinde mevlit programıyla son buldu.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerGüncelDüzceYaşamSon Dakika

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber Hesaplar alt üst oldu Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi İşte 2027 için zam senaryoları TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları
13:51
Bir zamanlar Haaland’ı gölgede bırakmıştı Şimdi bakın nerede
Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:35
Televizyon yıldızı Bodrum’da cinayetten tutuklandı
Televizyon yıldızı Bodrum'da cinayetten tutuklandı
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:32:04. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'deki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android