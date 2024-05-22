Düzce'deki Prusias Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Düzce'deki Prusias Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor

Düzce\'deki Prusias Antik Kenti\'nde kazı çalışmaları devam ediyor

Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde 4 yıldır kazı çalışmaları sürüyor. Kazılar sonucunda antik kentin toprak altında kalan yüzde 85'lik kısmı ortaya çıkarıldı ve önemli buluntular bulundu. Kazıların ardından antik tiyatro restore edilecek ve yeni bir müze binası inşa edilecek. Bu gelişmelerle birlikte bölgeye olan ilgi arttı ve bir yatırımcı otel inşaatına başladı.

22.05.2024 17:03
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Düzce'nin Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, antik kentte 4 yıldır kazı çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında antik kentin toprak altında kalan yüzde 85'lik kısmı ortaya çıkarıldı, Apollon heykeli başı, Medusa başı ve Büyük İskender başı ile aslanlı mozaik gibi önemli bulgulara rastlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, kazı çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Burası Düzce'nin bütün tarihinin başlangıç noktası. 2020 yılından beri Düzce Belediyesinin bilfiil katkılarıyla kazılar devam ediyor. Antik tiyatronun yüzde 85'inden fazlasının kazısı bitmiş durumda. Kazılar hızlı bir şekilde ilerliyor."

Kazıların akabinde antik tiyatronun restore edileceğini aktaran Kaltu, bu konuda Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, Kültür ve Turizm

Bakanlığı ile görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Kaltu, Konuralp'in tanıtımı noktasında da çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, ortaya çıkan eserlerin sergileneceği yeni bir müze binası kazandırmak üzere proje hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Kazılarda ortaya çıkarılan önemli bulguların bölgeye ilgiyi artırdığına işaret eden Kaltu, "Bu talebi karşılamak için bir yatırımcı, otel

inşaatına başladı. Otel, mimari olarak burayı yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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