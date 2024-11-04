Düzce\'den Wushu Şampiyonasına Madalya Yağdı

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Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'den 12 sporcu madalya kazandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyona 1-4 Kasım'da Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlendi.

Düzce Wushu Kung Fu İl Temsilcisi ve Wushu Milli Takım Antrenörü Ayşegül Ödemiş ile Wushu Kung Fu Antrenörü Furkan Bilgili eşliğinde şampiyonaya katılan Düzceli sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.