Düzce Emniyet Müdürlüğü Hayvan Pazarlarında Sahte Para Uyarısı Yaptı

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Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcıları bilgilendirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlenen Mergiç Mahallesi ve Yenitaşköprü mevkilerinde kurulan hayvan pazarında satıcıları sahte para konusunda uyardı.

Satıcılara ve vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtan ekipler, daha sonra sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceğini uygulamalı anlattı.

Vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti.