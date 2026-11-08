Düzce Gümüşova'da meraya giden 65 yaşındaki adam ormanda ölü bulundu - Son Dakika
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Düzce Gümüşova'da meraya giden 65 yaşındaki adam ormanda ölü bulundu

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Düzce Gümüşova\'da meraya giden 65 yaşındaki adam ormanda ölü bulundu
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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde hayvanlarını otlatmak için meraya giden 65 yaşındaki Yaşar Kandemir, eve dönmeyince 46 kişilik arama kurtarma ekibiyle arandı. Evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanda bulunan Kandemir'in öldüğü belirlendi, cenazesi morga kaldırıldı.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde hayvanlarını otlatmak için gittiği meradan dönmeyen Yaşar Kandemir (65), köyün yaklaşık 1,5 kilometre uzağındaki ormanda ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde, Gümüşova ilçesi Yongalık köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde oturan Yaşar Kandemir, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için meraya gitti. Akşam hayvanları köye dönerken, Kandemir ise eve gelmedi. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, komando ve AFAD koordinesinde 46 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi. Dron ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalarda Kandemir, evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kandemir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA
Yaşar KandemirGümüşova3. SayfaGüncelDüzceSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Gümüşova'da meraya giden 65 yaşındaki adam ormanda ölü bulundu - Son Dakika
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