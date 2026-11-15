Düzce Kaynaşlı\'da tır dorsesindeki balata yangınını itfaiye söndürdü, hasar oluştu

Düzce Kaynaşlı'da tır dorsesindeki balata yangınını itfaiye söndürdü, hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Kaynaşlı mevkisinde bir tırın dorsesinin tekerlek balatalarında yangın çıktı. Durumu fark edip aracını güvenlik şeridine çeken sürücünün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, dorsede hasar meydana geldi.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın dorsesinin balata kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun İstanbul istikameti Kaynaşlı mevkisinde Z.Ü. idaresindeki tırın dorsesinin tekerleklerindeki balatalarda yangın çıktı.
Durumu fark ederek aracını güvenlik şeridine çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye personeli sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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