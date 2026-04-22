Düzce Valisi Makas'tan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı

22.04.2026 18:08
Düzce Valisi Mehmet Makas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Makas, mesajında, özel günün milletin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en anlamlı neticelerinden birisi olduğunu belirtti.

Milli Mücadele'nin sonunda yurdun dört bir yanından gelen temsilcilerin fedakarca çalışmalarıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, vatan savunmasında emeği geçen tüm Türk milletinin iradesinin ortaya konduğu kutlu yapı olduğunu belirten Makas, şunları kaydetti:

"Yeniden dirilen milletin destansı kahramanlığı, aynı zamanda kalbi bizimle atan tüm coğrafyalardaki kardeşlerimize umut ve ilham kaynağı olmuştur. Geçmişinde birçok badire atlatmış Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Milli Mücadele'nin ardından şerefle kazandığı 'gazilik' payesini, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde de terör örgütünün saldırılarına göğüs gererek tekrar kazanmıştır. Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürmeye devam edecektir."

Makas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada eşi ve benzeri olmadığına dikkati çekerek, "Sevgili evlatlarımız, tarihimizden ve köklü medeniyetimizden aldığımız güçle, sizlerin coşkusuyla Türkiye Yüzyılı'nda dünyaya yeniden nizam verecek olan asil milletin birer evladı olduğunuzu unutmamalısınız. Bu duygu ve düşüncelerle, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

