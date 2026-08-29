Düzce Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Düzce Valisi Mehmet Makas, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Makas, mesajında, asil Türk milletinin yazdığı şanlı zaferlerden bağımsızlığın teminatı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı milletçe gurur ve manevi coşkuyla idrak ettiklerini belirtti.

Türk milletinin ruhunun mayasını milli birlik ve dayanışma azminin oluşturduğunu aktaran Makas, "Tarih koridorlarında gezildiğinde ağustos ayının Türk milleti için zafer ayı olduğu görülecektir. 26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, verilen çetin mücadelelerinin ardından Dumlupınar'da zafere taşınmıştır. 30 Ağustos'ta kazanılan bu destansı zaferle milletimiz, kendisine biçilen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.

Makas, tarihteki tüm zaferler gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan canını feda eden kahramanların cesaretlerinin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu zafer, kahraman ecdadımızın iman dolu göğüsleriyle, istiklal ve hürriyet uğruna yazdığı destanın adıdır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onların bize emanet ettiği bu kutsal vatanı korumak, yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, aziz milletimizin, dünyaya yeniden nizam vereceğine olan inancımız tamdır. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olması dileğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum."