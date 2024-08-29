Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin milletin azmi, vatan ve millet sevgisi, kahramanlık ve birlik beraberlik simgesi olduğunu belirtti. Aslan, bu görkemli zaferin sevincini ve heyecanını taşıdıklarını ifade ederek, aziz millete minnettar olduklarını bildirdi ve yeni Türkiye Yüzyılı'nda milli değerlere sıkı sıkıya sarılarak daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için çalışacaklarını vurguladı.

29.08.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aslan, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletin sarsılmaz azminin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, birlik ve beraberliğin de unutulmaz simgesi olduğunu belirtti.

Zaferin, hedefe bakan gözün, gerçeğe dönen yüzün ve iman dolu göğsün yükseldiği yer olduğunu vurgulayan Aslan, "Zafer, bir karışı için can vererek toprağı vatan yapmanın onurudur. Zafer, tarihin en modern ordularına karşı yaşanan hayal kırıklıklarını Çanakkale ile ümit çiçeğine çeviren günün adıdır. " ifadelerini kullandı.

Aslan, tüm dünyaya karşı iman gücü ve vatan sevgisiyle kazanılan bu görkemli zaferin sevincini ve heyecanını taşıdıklarına işaret ederek, aziz millete zaferle taçlandırdıkları ve vatan olmanın gururunu yaşattıkları her duygu için minnettar olduklarını bildirdi.

Yeniden varoluşun destanını yazdıran her can için vatan borçları bulunduğunu aktaran Aslan, mesajında şunları kaydetti:

"Asırlık yolda gururla yürümenin, vatan sağ olsun demenin onurunu en derinden hissettiren, çocukların hayallerine, milletimizin her bir ferdinin emeğine sahip çıkmak en büyük görevimizdir. Hiçbir şeyi olmayana her şey olan, vatan sevdası ile bütün engelleri aşmak için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yeni 'Türkiye Yüzyılı'nda, milli değerlerimize sıkı sıkıya sarılarak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek için devlet millet el ele var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Selçuk Aslan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 17:01:21. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement