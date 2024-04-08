Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aslan, mesajında, Romanların, zengin kültürleriyle topluma büyük katkılar sağladığını belirtti.
Kültürleri ve hayat tarzlarıyla topluma renk katan Romanların, tarih boyunca halkın ayrılmaz parçası olduğuna değinen Aslan, "Çeşitli meslek dallarında ülkemize hizmet eden ve özellikle sanat alanında başarılı çalışmalar ortaya koyan Romanlar, zengin kültürleriyle toplumumuza büyük katkılar sağlamaktadır." ifadesini kullandı.
Aslan, Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi ve bu kültürün korunarak yaşatılması amacıyla 8 Nisan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Dünya Romanlar Günü" olarak kutlanmasına karar verildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Dünya Romanlar Günü dışında da Roman vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik olarak daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için Roman Eylem Planı ile yol haritası ve kurumsal sorumlulukları belirlenmiş, önemli çalışmaların daha etkin takibi için yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kurularak tüm illerde bu yapının örgütlenmesi sağlanmış ve Roman vatandaşlarımız ile kamusal talepler arasında hızlı köprü kurulmuştur. Bu vesileyle başta Düzceli Roman vatandaşlarımız olmak üzere tüm Roman kardeşlerimizin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu hayat diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Son sızıntıya göre, yeni nesil Nvidia GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 ekran kartlarının çıkış tarihi 2024 yılının 4. çeyreğinde olacak. Ürünlerin bir önceki nesle göre %10 daha pahalı olması bekleniyor. Yeni serinin performans artışı sunmasıyla birlikte AMD'nin gerisinde kalması bekleniyor.
Apple'ın yeni iPhone serisi olan iPhone 16, daha büyük ve masraflı ekranlarla gelecek. Özellikle iPhone 16 Pro ekranının tüketicilere ek masraflar getirebileceği düşünülüyor. Apple, bu seride dört farklı ekran boyutu kullanacak ve ekran köşegeninde 0,2 inçlik bir artış elde etmek için sınır azaltma yapısı yöntemini uygulayacak. Bu durum, tedarikçilerin üretim maliyetlerini düşürmelerine olanak sağlayabilir ve iPhone 16 Pro serisini iPhone 15 Pro ile aynı fiyata sunma imkanı verebilir.
Tecno, Pova 6 Pro reklamında OnePlus ve Nothing markalarıyla dalga geçerek viral oldu. Tecno'nun reklamında, Nothing'in şeffaf tasarımına benzerlik gösteren Pova 6 Pro'nun tasarımı kullanıldı. Nothing CEO'su Carl Pei ise bu dalga geçmeye karşılık vererek Tecno'yu iğneledi.
Efeler Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısında Başkan Anıl Yetişkin, belediyenin mevcut borç miktarını açıkladı. Belediyenin vadesi geçmiş borcu 458 milyon 540 bin TL olarak belirlendi.
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve trafik bir süreliğine iki şeritten sağlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?