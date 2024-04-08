Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Romanların topluma büyük katkılar sağladığını belirterek, Romanların kültürlerinin korunması ve sorunlarının çözümüne hız verilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 8 Nisan'ın 'Dünya Romanlar Günü' olarak kutlanmasına karar verildiğini hatırlatan Aslan, Roman vatandaşların daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için çalışmaların yapıldığını ifade etti.

08.04.2024 19:28
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aslan, mesajında, Romanların, zengin kültürleriyle topluma büyük katkılar sağladığını belirtti.

Kültürleri ve hayat tarzlarıyla topluma renk katan Romanların, tarih boyunca halkın ayrılmaz parçası olduğuna değinen Aslan, "Çeşitli meslek dallarında ülkemize hizmet eden ve özellikle sanat alanında başarılı çalışmalar ortaya koyan Romanlar, zengin kültürleriyle toplumumuza büyük katkılar sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Aslan, Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi ve bu kültürün korunarak yaşatılması amacıyla 8 Nisan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Dünya Romanlar Günü" olarak kutlanmasına karar verildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Dünya Romanlar Günü dışında da Roman vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik olarak daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için Roman Eylem Planı ile yol haritası ve kurumsal sorumlulukları belirlenmiş, önemli çalışmaların daha etkin takibi için yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kurularak tüm illerde bu yapının örgütlenmesi sağlanmış ve Roman vatandaşlarımız ile kamusal talepler arasında hızlı köprü kurulmuştur. Bu vesileyle başta Düzceli Roman vatandaşlarımız olmak üzere tüm Roman kardeşlerimizin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu hayat diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

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