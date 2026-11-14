Düzce Yığılca'da Özgür Yiğit, 6 ayda hurda malzemeyle ekskavatör yaptı - Son Dakika
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Düzce Yığılca'da Özgür Yiğit, 6 ayda hurda malzemeyle ekskavatör yaptı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan elektrikçi Özgür Yiğit, fındık ocaklarını açarken yaşadığı yorgunluğu azaltmak için hurda malzemelerle 6 ayda ekskavatör tasarladı. Yiğit, makinesiyle bahçe işlerini kolaylaştırıp ihtiyaç duyan köylülere yardım ediyor.

Düzce'de elektrikçilik yapan Özgür Yiğit, fındık bahçesinde işini kolaylaştırmak amacıyla ikinci el ve hurda malzemelerle iş makinesi tasarladı.

Yığılca ilçesine bağlı Hacılar köyünde yaşayan Yiğit, fındık ocaklarını açarken yaşadığı yorgunluğu azaltmak amacıyla iş makinesi (ekskavatör) tasarlamaya karar verdi.

Yiğit, mesaisinin ardından evinin önünde hazırladığı plan ve proje doğrultusunda yaklaşık 6 ayda ekskavatörü çalışır hale getirdi.

İş makinesinin tasarımında ikinci el ve hurda malzemelerden yararlanan Yiğit, çalışmada, iş makinesi operatörü olan kardeşinin tecrübelerinden ve fikirlerinden de faydalandı.

Ürettiği iş makinesiyle bahçesindeki çalışmalarını kolaylaştıran Yiğit, ihtiyaç duyan köylülerine de yardımcı oluyor. Makineyi bahçelere rahatlıkla ulaştırabilmek için römork da tasarlayan Yiğit, böylece aracını taşıma sorununu da çözdü.

Özgür Yiğit, AA muhabirine, fındık bahçesinde yaşadıkları zorluğun kendisini böyle bir projeye yönelttiğini söyledi.

Yiğit, makinenin birçok parçasını kendisinin ürettiğini belirterek, "Tarlada fındık ocağı açarken çok yorulduk. Sonra aklımıza makine yapma fikri geldi. Gündüzleri çalışıyordum. İş çıkışları evin önünde plan projesini yaparak makineyi tasarladık. Yaklaşık 6 ay boyunca vakit harcadık." diye konuştu.

Ekskavatörün ardından yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladığını dile getiren Yiğit, bağ ve bahçe işlerinde kullanılabilecek mini kamyon üretmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA
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