Düzce Yığılca'da patpat devrildi, araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Düzce Yığılca'da patpat devrildi, araçta bulunan 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Yığılca ilçesinde 'patpat' tabir edilen tarım aracı, Karakaş köyü mevkisinde yol kenarına devrildi ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.K'nin kullandığı tarım aracı, Karakaş köyü mevkisinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ö.K. ve M.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?