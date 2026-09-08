Düzce Yığılca'da yayaya çarpan otomobilin virajdaki sürüşü kamerada
Düzce'nin Yığılca ilçesinde E.G. yönetimindeki otomobil, virajı döndüğü sırada yolda yürüyen 75 yaşındaki Havva B'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin yayaya çarptığı anları güvenlik kamerası kaydetti.
İğneler köyünde seyreden E.G. idaresindeki otomobil, virajı döndüğü sırada yolda yürüyen Havva B'ye (75) çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle yol kenarına düştü.
Kazayı gören vatandaşların yardımıyla kaldırılan ve evine götürülen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada kaza anı, muhtarlık tarafından köyün çeşitli noktalarına yerleştirilen güvenlik kameralarından biriyle kayda alındı.
Kaynak: AA
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