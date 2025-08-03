Düzensiz Göç Operasyonları: 102 Organizatör Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde düzensiz göçe yönelik operasyonlarda; 102 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmenin yakalandığını, organizatörlerden 22'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçe yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde son bir haftadır yürütülen çalışmaları, sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 36 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen operasyonlarda, 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerden 22'si çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor. Düzensiz göçmenlerin ise sınır dışı edilmesine yönelik işlem başlatıldı.