Düziçi ilçesinde otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Düziçi ilçesinde otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti

Düziçi ilçesinde otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti

Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve sürücü Ali Çolak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.08.2024 22:17
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OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Ali Çolak (77) hayatını kaybetti.

Kaza, Düziçi- Yeşilköy yolu üzerinde meydana geldi. Ali Çolak yönetimindeki 80 ADE 385 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çolak'ın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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