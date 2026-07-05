Düziçi'nde Doğa Yürüyüşü Etkinliği

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde doğa yürüyüşü yapıldı.

Kaymakam Kadir Yurdagül'ün de yer aldığı etkinlikte katılımcılar, Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü öncülüğünde Deve Geçidi Kanyonu ve Deve Mağarası bölgesini gezdi.

Kaymakam Yurdagül, gazetecilere, ilçenin doğal güzellikleri ve tarihi geçmişiyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Bölgenin, ilçenin önemli değerleri arasında yer aldığını belirten Yurdagül, bu doğal güzelliği ve tarihi değeri, dağcılık kulüpleri ve doğaseverlerle deneyimlemek istediklerini dile getirdi.

Yurdagül, Kaymakamlık ve Düziçi Belediyesi işbirliğinde oluşturulan proje ekibiyle, 10 yıllık turizm master eylem planı hazırladıklarını ifade ederek, amaçlarının ilçenin turizm potansiyelini ayağa kaldırmak olduğunu kaydetti.

Adana Pusula Alpin Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kaygısız da bölgeyi ilk kez gördüğünü ve çok etkilendiğini belirtti.

Deli Güz Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Başkanı Halim Hallaç da doğaseverlerin, yaklaşık 929 metre rakımda bulunan yöreyi görmelerini tavsiye etti.