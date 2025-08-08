Düziçi'nde Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Hasibe G. idaresindeki 01 KD 493 plakalı otomobil, Böcekli beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
