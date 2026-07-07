Trabzon'un Düzköy ilçesinde silahlı kavgada ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gürgendağ Mahallesi'nde dün akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan E.E. (14), tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı Paşa G. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Aynı olayda Emine G. (69) hayatını kaybetmiş, Fatma E. (51) yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Düzköy'de Silahlı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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