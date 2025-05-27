Trabzon'un Düzköy ilçesinde ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi öldü.
İlçeye bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Ünal K, dengesini kaybederek uçurumdan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Ünal K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, yapılan incelemenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzköy'de Uçurumdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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