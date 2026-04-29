Dyson Araştırması: Temizlik Psikolojik Rahatlama ve Kontrol Hissi Sağlıyor

Dyson Türkiye'nin araştırmasına göre, Türkiye'de yaşayanların yüzde 95'i ev temizliğini çok önemli buluyor. Temiz olmayan bir ev, katılımcıların yüzde 35'inde rahatsızlık, yüzde 23'ünde stres ve huzursuzluk, yüzde 14'ünde ise kaygı yaratıyor. Kadınlar yüzde 27 oranla stres hissederken, erkeklerin yüzde 18'i rahatsız olup erteleyebileceğini belirtiyor. Bu durum, temizliğin zihinsel iyi oluşla doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor.

Araştırma, Türkiye'de temizlik sıklığının yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların yarısı günlük küçük ve haftalık genel temizlik yaparken, yüzde 23'ü her gün detaylı temizlik yapıyor. Ortalama süpürme sıklığı haftada 4 kez, ıslak temizlik ise haftada 4 kez. Katılımcıların yalnızca yüzde 8'i temizlik için destek alıyor, bu da kontrolün kullanıcıda kalmasının önemini vurguluyor.

Geleneksel yöntemler hâlâ güçlü: Katılımcıların yüzde 75,3'ü paspas gibi manuel ürünleri tercih ediyor. Ancak teknoloji destekli çözümler yükseliyor: kablolu süpürge yüzde 64,1, kablosuz süpürge yüzde 51, robot süpürge yüzde 43,3. Gençler arasında kablosuz ve robot süpürge tercihi daha yüksek. Robot kullanıcıları için en önemli nedenler zaman tasarrufu (yüzde 48), evden uzaktayken çalıştırabilme (yüzde 47,3) ve günlük temizlik yükünü azaltma (yüzde 38,3).

Katılımcıların yüzde 63'ü tek bir güçlü ve çok fonksiyonlu makineyi tercih ediyor. Kablosuz süpürgelerde en önemli nedenler daha sık ve hızlı temizlik (yüzde 54,7), pratiklik (yüzde 50,7) ve dar alanlara erişim (yüzde 38,4). Islak-kuru cihazlarda tek cihazla tam çözüm (yüzde 39,1) ve zaman tasarrufu öne çıkıyor. Islak zemin temizleyicide en önemli kriter güçlü temizlik performansı (yüzde 46,9). Dyson, bu ihtiyaçlara yönelik V16 Piston Animal, PencilVac, Spot+Scrub Ai robot süpürge, Clean+Wash Hygiene ve PencilWash gibi ürünler geliştiriyor.