Dyson Araştırması: Temizlik Psikolojik Rahatlama ve Kontrol Hissi Sağlıyor
Dyson Araştırması: Temizlik Psikolojik Rahatlama ve Kontrol Hissi Sağlıyor

29.04.2026 04:49
Dyson Türkiye'nin araştırması, temizliğin hijyenin ötesinde duygusal rahatlama ve yaşam kalitesiyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Dyson Türkiye'nin araştırmasına göre, Türkiye'de yaşayanların yüzde 95'i ev temizliğini çok önemli buluyor. Temiz olmayan bir ev, katılımcıların yüzde 35'inde rahatsızlık, yüzde 23'ünde stres ve huzursuzluk, yüzde 14'ünde ise kaygı yaratıyor. Kadınlar yüzde 27 oranla stres hissederken, erkeklerin yüzde 18'i rahatsız olup erteleyebileceğini belirtiyor. Bu durum, temizliğin zihinsel iyi oluşla doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor.

Araştırma, Türkiye'de temizlik sıklığının yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların yarısı günlük küçük ve haftalık genel temizlik yaparken, yüzde 23'ü her gün detaylı temizlik yapıyor. Ortalama süpürme sıklığı haftada 4 kez, ıslak temizlik ise haftada 4 kez. Katılımcıların yalnızca yüzde 8'i temizlik için destek alıyor, bu da kontrolün kullanıcıda kalmasının önemini vurguluyor.

Geleneksel yöntemler hâlâ güçlü: Katılımcıların yüzde 75,3'ü paspas gibi manuel ürünleri tercih ediyor. Ancak teknoloji destekli çözümler yükseliyor: kablolu süpürge yüzde 64,1, kablosuz süpürge yüzde 51, robot süpürge yüzde 43,3. Gençler arasında kablosuz ve robot süpürge tercihi daha yüksek. Robot kullanıcıları için en önemli nedenler zaman tasarrufu (yüzde 48), evden uzaktayken çalıştırabilme (yüzde 47,3) ve günlük temizlik yükünü azaltma (yüzde 38,3).

Katılımcıların yüzde 63'ü tek bir güçlü ve çok fonksiyonlu makineyi tercih ediyor. Kablosuz süpürgelerde en önemli nedenler daha sık ve hızlı temizlik (yüzde 54,7), pratiklik (yüzde 50,7) ve dar alanlara erişim (yüzde 38,4). Islak-kuru cihazlarda tek cihazla tam çözüm (yüzde 39,1) ve zaman tasarrufu öne çıkıyor. Islak zemin temizleyicide en önemli kriter güçlü temizlik performansı (yüzde 46,9). Dyson, bu ihtiyaçlara yönelik V16 Piston Animal, PencilVac, Spot+Scrub Ai robot süpürge, Clean+Wash Hygiene ve PencilWash gibi ürünler geliştiriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar “Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

23:44
Ederson iki farklı ihlalden PFDK’ye sevk edildi
Ederson iki farklı ihlalden PFDK'ye sevk edildi
22:32
ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
21:38
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
21:24
Rusya’da Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
20:41
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
20:40
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
SON DAKİKA: Dyson Araştırması: Temizlik Psikolojik Rahatlama ve Kontrol Hissi Sağlıyor
