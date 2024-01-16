E-Der\'in düzenlediği etkinlikte yazar Seyfullah Şenel\'in kitabı tartışıldı

Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin üçüncüsü, yazar Seyfullah Şenel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

E-Der Bursa Temsilciliğinden yapılan açıklamada, etkinliğin üçüncüsünün, Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildiği bildirildi.

Etkinlik öncesi 116 öğretmenin, Şenel'in "Çevrimiçi Gençlik" kitabını okuduğu duyurulan açıklamada, "Bu projedeki amacımız, 'genç hazinelerimiz' olarak ifade ettiğimiz gençlere yaklaşım tarzlarımızı güncelleyebileceğimiz, onlarla aramızdaki mesafeleri kapatacağımız özellikte yönlendirmeler yapan kitaplar okuyup kitabın yazarı ile buluşup ortak bir payda yakalamaktır." ifadesi kullanıldı.

Şenel tarafından söz konusu eseri hakkında yaklaşık bir saat sunum yapıldığı belirtilen açıklamada, kitabı okuyan öğretmenlerin sorularının cevaplanması, yarışma yapılması, yazarın kitabı imzalaması ve bir sonraki kitabın açıklanmasıyla programın sona erdiği ifade edildi.