(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "e-Devlet Kapısı'nın en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri oldu. Bu yılın ilk 6 ayında toplam 758 milyon 197 bin 688 tıklanma ile vatandaşlarımıza hızlı ve kesintisiz hizmet sağladık" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından e-Devlet üzerinden SGK hizmetlerinin kullanım rakamlarını açıkladı. Bakan Işıkhan şunları kaydetti:
"Dijitalleşme sayesinde kapasitemizi güçlendirerek vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmetler sunuyoruz. e-Devlet Kapısı'nın en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri oldu. 288 milyondan fazla tıklanma ile en fazla erişim sağlanan uygulama SGK Tescil ve Hizmet Dökümü. Bu yılın ilk 6 ayında toplam 758 milyon 197 bin 688 tıklanma ile vatandaşlarımıza hızlı ve kesintisiz hizmet sağladık."
Son Dakika › Güncel › e-Devlet'te SGK Hizmetleri Rekor Kırdı - Son Dakika
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